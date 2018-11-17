Сирийские войска заняли форпост террористов в провинции Эс-Сувейда

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Сирийские войска заняли форпост террористов в провинции Эс-Сувейда

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Фото: © sana.sy

В ходе проведения военной операции ликвидирован эмир ИГИЛ в Южной Сирии Абу Хаджер аш-Шишани

Бойцы сирийской армии выбили сегодня террористов из их форпоста в горном каньоне Тель-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда, расположенного в 92 км от Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

Остатки банд экстремистской группировки ИГИЛ* бежали в сторону пустыни. Правительственные силы преследуют противника.

Также в ходе проведённой операции ликвидированы эмир ИГИЛ в Южной Сирии Абу Хаджер аш-Шишани и несколько полевых командиров.

Напомним, ранее в результате авиаудара коалиции США в Сирии погибло 40 мирных жителей.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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