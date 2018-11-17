Устроивший стрельбу в Подмосковье найден мёртвым

По версии следствия, злоумышленник ворвался в квартиру к бывшей супруге и, застав там своего родственника, не смог сдержать свой гнев.

Стали известны подробности стрельбы в подмосковном городе Видный, в результате которой погибло двое мужчин и пострадала женщина. Оказалось, что трагедия развернулась из-за любви. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

— Мужчина пришёл в квартиру к своей бывшей супруге, в гостях у которой находился его родственник, — рассказал представитель ведомства.

По словам собеседника агентства, из "ревности и внезапно возникших неприязненных отношений" экс-супруг застрелил соперника и возлюбленную. После этого "Отелло" покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".