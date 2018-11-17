Дороги Москвы сегодня обработают от гололёда

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Дороги Москвы сегодня обработают от гололёда

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Спецтехника начала работу с 20:00 и подготовит проезжую часть дорог, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта к возможным осадкам и наледи.

В Москве службы обработают дороги от гололёда в связи с ожидающимся в ночь на воскресенье снегопадом. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

— Может выпасть до 4 см снега при температуре -1...+1 градусов. Будет задействована техника для прометания и противогололёдной обработки, — сказал Бирюков.

Спецтехника начала работу с 20:00. Заммэра уточнил, что от гололёда будут обрабатывать проезжую часть дорог, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта.

Напомним, МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице в ближайшие часы

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