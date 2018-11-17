Мать и дочь избили пассажира в самолёте, летевшем из Шри-Ланки на Урал

Мужчина сразу по прилёте отправился писать заявление в полицию и зафиксировал побои.

Сотрудники полиции проводят проверку после заявления жителя Урала о том, что его избили две женщины в самолёте. Рейс выполнялся из Коломбо в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Управление на транспорте МВД РФ по УрФО.

ЧП на борту произошло ещё 15 ноября. Отмечается, что мужчина сделал замечание одной из пассажирок, которая облокотилась на него. За это 27-летняя женщина ударила его по лицу, после чего в драку включилась 49-летняя мать женщины. По прилёте мужчина обратился в полицию. Сейчас пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

— Такой факт был зарегистрирован, получили обращение мужчины о том, что его якобы избили две женщины, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В транспортной полиции отметили, что проводится проверка. Как оказалось, конфликт возник ещё на первом рейсе, когда пассажиры летели в Коломбо. Женщинам не понравилось, что житель Екатеринбурга откинул спинку кресла назад. Это мешало 8-месячному ребёнку, который спал на коленях у одной из них.

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