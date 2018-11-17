"Не к кому было даже обратиться". Разин рассказал о последних днях Осина

Он признался, что раньше и подумать не мог, что у певца будет такой трагический финал.

У певца Евгения Осина были цирроз печени и нервное истощение, он очень плохо себя чувствовал. Об этом рассказал РИА "Новости" продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

— Женя очень плохо себя чувствовал, у него были цирроз печени, нервное истощение. Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике, — сказал Разин.

Он уверен, что именно разгульный образ жизни, которой много лет вёл артист, привёл к трагическому финалу.

— Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться, — заявил Разин.

Продюсер "Ласкового мая" вспомнил, что, когда они только начинали работать вместе с Осиным 30 лет назад, и подумать не мог, что будет такой печальный конец. Тогда Евгений Осин не злоупотреблял ничем.

Напомним, Евгений Осин скончался сегодня в своей квартире. Ему было 54 года. У певца остановилось сердце.