Стало известно о дате и месте похорон Евгения Осина

Музыкант Евгений Осин будет похоронен 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина.
— Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, предварительно, во вторник, — сказал Разин.
Продюсер уточнил, что прощание с музыкантом пройдёт там же, на Троекуровском кладбище.
Напомним, Евгений Осин скончался сегодня в своей квартире в Москве. Ему было 54 года. Причина смерти — остановка сердца. Ранее продюсер Андрей Разин рассказал о последних днях музыканта.
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