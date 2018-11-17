Стало известно о дате и месте похорон Евгения Осина

Продюсер и друг музыканта сообщил, что похороны и прощание с артистом пройдут послезавтра на Троекуровском кладбище.

Музыкант Евгений Осин будет похоронен 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина.

— Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, предварительно, во вторник, — сказал Разин.

Продюсер уточнил, что прощание с музыкантом пройдёт там же, на Троекуровском кладбище.

Напомним, Евгений Осин скончался сегодня в своей квартире в Москве. Ему было 54 года. Причина смерти — остановка сердца. Ранее продюсер Андрей Разин рассказал о последних днях музыканта.