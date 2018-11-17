Помята, но не разорвана. В Аргентине рассказали о подлодке, которую искали год

Министр обороны страны также объяснил, почему субмарину так долго не могли обнаружить.

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что подводная лодка "Сан Хуан", исчезнувшая около года назад, затонула по причине взрыва на борту. Слова главы ведомства цитирует издание La Nacion.

По словам Агуада, обломки подлодки разбросало на площади 100 метров. Несмотря на то что корпус подлодки сильно деформирован, судно не раскололось на части.

Министр отметил, что в настоящее время получит чёткие снимки субмарины. Также он рассказал, что подлодка была обнаружена на глубине 907 метров и пока что Аргентина не может извлечь её со дна.

Напомним, "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту субмарины находились 44 члена экипажа, в том числе первая аргентинская женщина-подводник — Элиана Марина Кравчик. Сегодня стало известно о том, что судно наконец-то нашли.