"Символы режима". В ЕС призвали Amazon отказаться от товаров с символикой СССР

По мнению евродепутатов, такие товары прославляют ценности, которые для многих миллионов людей означают оккупацию, страдания и убийства

27 депутатов Европарламента из 13 стран потребовали от интернет-компании Amazon, продающей товары онлайн, прекратить торговлю изделиями с советской символикой. Об этом сообщает DW.

— Надеемся, Amazon проявит ответственность и во имя ценностей демократии и свободы народов Европы остановит торговлю символами тоталитарного режима, — обратились парламентарии к американской компании.

Они считают, что майки, костюмы, флаги, сувениры с серпом и молотом якобы славят советский режим и ещё демонстрируют недостаток сочувствия и понимания к миллионам граждан Европы.

— Нельзя допускать, чтобы в обществе свободных людей, каким является Евросоюз, прославлялись символы, которые для миллионов значили оккупацию, страдания и убийства, — полагает представитель Литвы Антанас Гуоги.

Ранее сообщалось, что Walmart откажется от продажи одежды с символикой СССР.