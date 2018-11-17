Автограф-сессия Акинфеева прервалась из-за давки

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Автограф-сессия Акинфеева прервалась из-за давки

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Игорь Акинфеев. Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

Толпа фанатов прорвала кордон охраны и едва не столкнула голкипера в фонтан вместе с телохранителями.

Автограф-сессия вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева была прервана из-за давки.

Встреча голкипера с поклонниками проходила в одном из столичных ТЦ. И по словам некоторых блогеров, организована она была не лучшим образом.

Желающих заполучить памятную подпись капитана "армейцев" пришло так много, что с ними не справилась даже дополнительная охрана. В какой-то момент ситуация грозила выйти из-под контроля, организаторы приняли решение остановить мероприятие.

Акинфеев уже высказался по этому поводу. Он извинился перед всеми, кто так и не дождался своей очереди, и пообещал всё исправить.

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