Автограф-сессия Акинфеева прервалась из-за давки

Толпа фанатов прорвала кордон охраны и едва не столкнула голкипера в фонтан вместе с телохранителями.

Автограф-сессия вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева была прервана из-за давки.

Встреча голкипера с поклонниками проходила в одном из столичных ТЦ. И по словам некоторых блогеров, организована она была не лучшим образом.

Агрессивная реклама акции со звездой Акинфеева. 1,5 тысячи человек в ТЦ. Неорганизованная очередь. 40 минут автограф-сессии. Свалка...

Как не надо организовывать мероприятия. pic.twitter.com/xG6hAQ9qbS — Артем Локалов (@lokalov) November 17, 2018

Желающих заполучить памятную подпись капитана "армейцев" пришло так много, что с ними не справилась даже дополнительная охрана. В какой-то момент ситуация грозила выйти из-под контроля, организаторы приняли решение остановить мероприятие.

Акинфеев уже высказался по этому поводу. Он извинился перед всеми, кто так и не дождался своей очереди, и пообещал всё исправить.