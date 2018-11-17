Во Франции назвали условия возвращения РФ в состав "Большой восьмёрки"

Франция будет рада видеть Россию на саммите G7 в Биаррице, однако для этого Москве требуется выполнить условия, заявленные в момент приостановления российского членства в организации.

— Россия никогда не была исключена из G8. Участие России было лишь приостановлено при урегулировании ряда вопросов, которые имеют совершенно конкретные формулировки, — цитирует РИА "Новости" посла по подготовке президентства Франции в G7 Жана-Пьера Тебо.

Также он напомнил позицию французского лидера Эмманюэля Макрона, который ранее высказывался за возвращение России в состав G8.