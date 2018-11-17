"Любимец всего двора". Автор песен "Любэ" рассказал об Осине

Автор песен группы "Любэ" Александр Шаганов назвал умершего певца Евгения Осина большим ребёнком с огромным жизнелюбивым сердцем и трогательной улыбкой.

— Не понимаю, почему Женю не снимали в кино тогда. Однажды у него был такой звёздный год, что он отодвинул всех. Но Женя реализовался только на одну треть. Он всегда хотел поделиться всем, чем мог, не знаю, что в нём сломалась и на каком этапе. Безумно жалко, нам будет очень сильно не хватать его, — цитирует РИА "Новости" Шаганова.

Ранее Лайф писал, что исполнитель хитов "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка" Евгений Осин скончался в собственной квартире в возрасте 54 лет. У него остановилось сердце.

По предварительной информации, церемония прощания состоится 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.