Клинцевич подверг критике статью о российской пропаганде в "Маше и Медведе"

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подверг критике британское издание The Times, которое посчитало мультсериал "Маша и Медведь" мягкой российской пропагандой.

По словам сенатора, на Западе не публиковали подобные статьи даже в годы холодной войны.

— С таким же успехом нас могли бы обвинить во враждебной пропаганде, например, сериалы по произведениям Агаты Кристи, которые идут по российскому телевидению до сих пор, — написал Клинцевич на своей странице в "Фейсбуке".

Также сенатор выразил мнение, что "Маша и Медведь" пытается донести до публики российские ценности.

— Во все времена государства использовали инструмент так называемой "мягкой силы". Но не надо его путать с психологической и информационной войной, которую Россия принципиально не приемлет, — подчеркнул Клинцевич.

Напомним, ранее в Британии "Машу и Медведя" признали российской пропагандой. По мнению западных экспертов, у Маши "напористый, неприятный характер". При этом в Посольстве РФ рассказали Лондону, как защититься от "Маши и Медведя".