В Индии заявили о покупке у США военных вертолётов

Индия направила в США обращение на "срочное приобретение" 24 противолодочных вертолётов Sikorsky MH-60R для своих ВМС. Об этом пишет газета The Asian Age.

Контракт на поставку авиатехники обойдётся индийской стороне в $2 миллиарда и будет выполнен уже в ближайшие несколько месяцев.

MH-60 Romeo оснащены торпедами и ракетами, позволяющими вести боевые действия против военно-морских судов и подводных лодок.

Новые вертолёты призваны заменить имеющиеся в строю машины SeaKing и "Камов-28", стоящие на вооружении ВМС Индии уже несколько десятков лет.

Ранее Лайф писал, что одним из возможных поставщиков новой военной техники для Индии может стать Россия.