Трамп: Войска останутся на границе до тех пор, пока это необходимо

Президент США Дональд Трамп заявил, что войска будут размещены на южной границе "до тех пор, пока это необходимо", несмотря на призывы отправить военнослужащих домой на День благодарения. Слова лидера страны приводит The Hill.
— Войска соорудили очень красивое заграждение, заграждение полностью укомплектовано, никто не проходит, — рассказал журналистам Дональд Трамп.
Американские войска отправились на границу США и Мексики, чтобы не дать проникнуть в Штаты мигрантам, которые прибыли с караваном из стран Центральной Америки. Число действующих военнослужащих на границе достигло своего пика — примерно 5800 человек. Хотя Трамп ранее обещал, что отправит свыше 15 000 военнослужащих на границу, что превышало бы контингент США в Афганистане.
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