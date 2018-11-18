Загитова рассказала о боли в суставах из-за роста

Также 16-летняя спортсменка призналась, что её мотивирует на дальнейшие успехи любовь к фигурному катанию.

Фигуристка Алина Загитова, выигравшая Гран-при России, после выступления призналась журналистам, что испытывает боли в суставах из-за роста.

— Это связано с тем, что, когда человек растёт, нагрузки остаются такими же и начинают болеть суставы. Но это нужно просто перетренировать, — заявила 16-летняя спортсменка.

Также Загитова рассказала, что её мотивирует на дальнейшие успехи любовь к фигурному катанию.

— Хоть иногда и бывают дни, когда я не очень хочу заниматься, но в этот момент меня поддерживают тренеры, родители. Есть ещё много мотиваций, о которых я могу сказать, — добавила она.

Ранее Лайф писал, что Загитова после мирового рекорда в короткой программе допустила несколько ошибок. Однако это не помешало фигуристке одержать победу в общем зачёте.