Без Деппа. "Пиратов Карибского моря" перезапустят с женщиной в главной роли

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Без Деппа. "Пиратов Карибского моря" перезапустят с женщиной в главной роли

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Кинокомпания Disney в своей саге "Пираты Карибского моря" может обойтись без капитана Джека Воробья — Джонни Деппа, сообщает издание Hybrid со ссылкой на несколько осведомлённых источников. "Пиратов" собираются перезапускать со сценаристами "Дэдпула" — Полом Верником и Реттом Ризом, а главную роль может исполнить женщина — пиратка Рэдд.

Рыжеволосая пиратка Рэдд является персонажем аттракционов "Пираты Карибского моря" в Диснейлендах, откуда в своё время на экраны пришёл и образ капитана Джека Воробья.

Издание отмечает, что сценарий не завершён и всё может измениться. Сами журналисты считают, что на роль Рэдд нужно взять Дейзи Ридли, известную по роли Рей в последних "Звёздных войнах". Потому что она уже работала с Disney и провела многие часы, обучаясь фехтованию, правда, на световых мечах.

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