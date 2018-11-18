Без Деппа. "Пиратов Карибского моря" перезапустят с женщиной в главной роли

Кинокомпания Disney в своей саге "Пираты Карибского моря" может обойтись без капитана Джека Воробья — Джонни Деппа, сообщает издание Hybrid со ссылкой на несколько осведомлённых источников. "Пиратов" собираются перезапускать со сценаристами "Дэдпула" — Полом Верником и Реттом Ризом, а главную роль может исполнить женщина — пиратка Рэдд.

Рыжеволосая пиратка Рэдд является персонажем аттракционов "Пираты Карибского моря" в Диснейлендах, откуда в своё время на экраны пришёл и образ капитана Джека Воробья.

RUMOR: Redd To Replace Sparrow In The 'Pirates Of The Caribbean' Reboot https://t.co/gusXOyrIYy pic.twitter.com/SewuK4L6V1 — HN Entertainment (@HNEsocial) 15 ноября 2018 г.

Издание отмечает, что сценарий не завершён и всё может измениться. Сами журналисты считают, что на роль Рэдд нужно взять Дейзи Ридли, известную по роли Рей в последних "Звёздных войнах". Потому что она уже работала с Disney и провела многие часы, обучаясь фехтованию, правда, на световых мечах.