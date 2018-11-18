В Аргентине объявят траур по погибшим на подлодке "Сан-Хуан"

Власти Аргентины объявят национальный траур после обнаружения затонувшей год назад подводной лодки "Сан-Хуан". Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что подводная лодка "Сан-Хуан" была обнаружена поисковой бригадой на глубине 907 метров. По предварительной версии, причиной крушения стал взрыв на борту.

Министр отметил, что, несмотря на повреждения, корпус судна по-прежнему целый. Агуад также добавил, что из-за большой глубины Аргентина пока не может самостоятельно поднять её со дна.

Напомним, "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту субмарины находились 44 члена экипажа, в том числе первая аргентинская женщина-подводник — Элиана Марина Кравчик.