"Ломали двери". Сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ

Несколько десятков сторонников автокефалии Украинской церкви в городе Кривой Рог совершили нападение на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, который верен канонической УПЦ.

— Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею "предоставления томоса" Украине, — указывается в сообщении пресс-службы Украинской православной церкви в "Фейсбуке".

Также в УПЦ рассказали, что штурмовавшие резиденцию люди развесили на воротах и заборе плакаты с лозунгами за автокефалию.

При этом в УПЦ отметили, что всё происходящее видела полиция Украины, однако не препятствовала штурму и кричалкам, "разжигающим религиозную рознь".

Как писал Лайф, объявить независимость Украинской православной церкви от Московского патриархата решил Синод Константинополя, который снял анафему с глав двух неканонических церквей страны. Церковь же каноническая такие действия признала неправомерными и разорвала связи с Константинополем.

Также сообщалось, что Объединительный собор, на котором будет провозглашена автокефалия и избран предстоятель новой церкви, намечен на 22 ноября.