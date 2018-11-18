"Она великолепна". Джастин Бибер подтвердил слухи о своей женитьбе

Певец Джастин Бибер официально подтвердил, что женился. Фотографию с избранницей канадец опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

Супругой популярного музыканта стала модель и дизайнер Хейли Болдуин — младшая дочь актёра Стивена Болдуина. И хотя на снимке пара не стоит у алтаря в свадебных одеждах, подпись к этой фотографии отвергает все сомнения.

— Моя жена восхитительна, — написал Бибер.

Ранее СМИ сообщали о том, что Джастин сделал Хейли предложение на вечеринке в отеле на Багамах. Однако, по слухам, увидеть это смогли только присутствовавшие, поскольку охрана попросила убрать все мобильные телефоны.

Далее последовали сообщения, что пара была замечена в здании суда в Нью-Йорке, где выдают свидетельства о заключении брака. Однако и после этого никаких официальных подтверждений от молодых так и не было. Только намекающие фотографии в соцсетях.

Все сомнения уже почти окончательно развеялись, когда Хейли подала документы на регистрацию нового товарного знака своей линейки одежды, но уже с фамилией мужа.