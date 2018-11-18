В Лондоне из-за протеста "зелёных" парализовано движение транспорта

Шесть тысяч жителей Лондона вышли на демонстрацию, чтобы выразить обеспокоенность по поводу надвигающегося климатического кризиса. В течение дня, 17 ноября, демонстранты побывали на пяти лондонских мостах и создали транспортный коллапс в столице Великобритании, сообщает РИА "Новости".

Газета The Guardian назвала демонстрацию самым массовым актом мирного гражданского неповиновения в стране за последние десятилетия. Задержано 85 человек. Столичная полиция заявила, что все мосты открыты вновь, а аресты произведены как раз за препятствование дорожному движению.

Впоследствии демонстранты собрались на площади парламента и выкрикивали лозунги, требующие от правительства решительной борьбы с изменением климата. В частности, прекратить фрекинг, добычу сланцевого газа при помощи гидравлического разрыва пласта породы.