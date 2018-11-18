Завод в Капотне после пожара продолжает работать в штатном режиме

Московский нефтеперерабатывающий завод, на котором 17 ноября случился пожар, продолжает работать в штатном режиме.
Как сообщает ТАСС, из-за возгорания пострадала лишь одна из установок НПЗ.
— Другие объекты предприятия не пострадали. Завод работает в штатном режиме и продолжает снабжать топливом рынок Московского региона, — указывается в заявлении пресс-службы НПЗ.
Также отмечается, что сроки ремонта на предприятии определят позднее.
Ранее Лайф писал, что на территории НПЗ в Капотне загорелись установка крекинга и печь дожига. Для ликвидации пожара на Капотне было привлечено более 120 человек и свыше 30 единиц техники. Как позднее сообщили в Минэнерго, причина пожара — прогар змеевика печи.
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