Завод в Капотне после пожара продолжает работать в штатном режиме

Читайте также

Завод в Капотне после пожара продолжает работать в штатном режиме

2

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Московский нефтеперерабатывающий завод, на котором 17 ноября случился пожар, продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщает ТАСС, из-за возгорания пострадала лишь одна из установок НПЗ.

— Другие объекты предприятия не пострадали. Завод работает в штатном режиме и продолжает снабжать топливом рынок Московского региона, — указывается в заявлении пресс-службы НПЗ.

Также отмечается, что сроки ремонта на предприятии определят позднее.

Ранее Лайф писал, что на территории НПЗ в Капотне загорелись установка крекинга и печь дожига. Для ликвидации пожара на Капотне было привлечено более 120 человек и свыше 30 единиц техники. Как позднее сообщили в Минэнерго, причина пожара — прогар змеевика печи.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×