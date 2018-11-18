На севере Лондона неизвестный ранил трёх человек

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На севере Лондона неизвестный ранил трёх человек

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На севере Лондона в районе железнодорожной станции Энфилд неизвестный открыл стрельбу и ранил трёх человек, пишет The Daily Mail со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

Сообщение о стрельбе экстренные службы получили после 18 часов вечера.

Все раненые были доставлены в больницы, место стрельбы оцеплено, полиция разыскивает подозреваемого.

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