Экс-канцлер Германии обвинил США в оккупации

Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер подверг критике торговую политику США. Он отметил, что американская сторона ведёт себя как оккупант.

— Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной. Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом США в суверенном государстве, — заявил Шрёдер телеканалу N-TV.

Также политик выразил мнение, что Правительству Германии нужно вместо США осуществлять поиск новых стран-союзников. В качестве наиболее оптимального варианта Шрёдер назвал Китай.