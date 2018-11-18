СМИ: Полузащитник "Зенита" Паредес дал согласие на переход в "Милан"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес не чувствует себя счастливым в России и хочет вернуться в Италию, где в его услугах заинтересован "Милан". Об этом сообщает Pianeta Milan.

Игрок и представители итальянского клуба уже обговорили условия трансфера. На очереди переговоры с "Зенитом", которые могут начаться уже в январе.

Но, по данным портала, сине-бело-голубые не намерены продавать аргентинца меньше чем за 30 миллионов евро.

Отмечается, что именно финансовые запросы питерцев могут помешать этому трансферу, поскольку "Милан" уже потратил 35 миллионов евро на покупку полузащитника Лукаса Пакеты. Кроме того, они находятся под контролем комиссии УЕФА из-за несоблюдения правил финансового фейр-плей.