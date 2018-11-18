В Латакии боевики расстреляли 18 сирийских военных

В сирийской провинции Латакия боевики обстреляли населённый пункт Сафсара, в результате чего погибли 18 военнослужащих правительственных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

— В течение суток боевики совершили обстрел пригородов городов Алеппо (трижды) и Хама (дважды), населённого пункта Телль-Алуш провинции Алеппо и населённого пункта Сафсара провинции Латакия. В результате обстрела населённого пункта Телль-Алуш... ранен один военнослужащий ВС САР. При обстреле населённого пункта Сафсара... погибло 18 и ранен один военнослужащий ВС САР, — приводит агентство слова руководителя Центра Владимира Савченко.

Неделю назад шестеро военнослужащих сирийской армии погибли при обстреле в провинции Хама. Тогда же самолёты коалиции во главе с США разбомбили дома мирных жителей города Хаджин на восточном берегу Евфрата, погибло 26 человек.