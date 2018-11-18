Черчесов встретился с бывшими партнёрами по дрезденскому "Динамо"

Тренер сборной России Станислав Черчесов, который находится в Германии со своими подопечными, встретился с бывшими игроками дрезденского "Динамо" Детлефом Шесслером и Флорианом Вайхертом. Фотографию со встречи Черчесов опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Тренер российской сборной выступал за немецкий клуб с 1993 по 1995 год.

Визит Станислава Черчесова и сборной России по футболу оказался неудачным. На стадионе в Лейпциге россияне проиграли немцам со счётом 3:0. Черчесов объяснил поражение неготовностью к тем скоростям, которые предложили немцы.