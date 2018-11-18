В Греции демонстранты атаковали министров правящей партии и полицейских

Группа анархистов напала на министров и депутатов правящей в Греции партии СИРИЗА, когда они в колонне проходили мимо американского посольства. Об этом сообщает издание "Прото тема".
Демонстрация была приурочена к годовщине студенческого восстания 1973 года в Политехническом университете. В колонне шёл министр цифровой политики, первый замминистра обороны, бывший министр образования, секретарь партии и ещё несколько депутатов.
Clashes outside the Polytechnic University tonight in Athens, #Greece. pic.twitter.com/vbiB9SPhFE— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 17 ноября 2018 г.
Отмечается, что анархисты оскорбляли парламентариев, а в какой-то момент начали бросать в них бутылки с водой.
Police guards the U.S. Embassy during a protest for the Polytechnic Uprising anniversary.#Greece #Πολυτεχνειο pic.twitter.com/NAHUG1Fegq— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 17 ноября 2018 г.
Также сообщается, что в Афинах случились столкновения между митингующими и полицией, в сторону которой летели камни и коктейли Молотова.
Мелкие стычки со стражами порядка происходили и в других городах. В частности, в Патрах после нападения на полицейских было задержано пять человек.
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