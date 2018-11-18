В США полицейской собаке устроили поминальную службу в церкви

Департамент полиции Сент-Клер Шорс в американском штате Мичиган провёл поминальную службу в храме, чтобы почтить память погибшей на дежурстве полицейской собаки.

Немецкая овчарка Экс сопровождала полицейских 4 ноября. Сотрудники правопорядка прибыли на вызов в банкетный зал, недалеко от которого чернокожий мужчина размахивал пистолетом. Мужчина проигнорировал требование бросить оружие, на него спустили собаку, в которую он выстрелил. В итоге и сам стрелок был убит полицейскими.

Как сообщает сайт clickondetroit.com, Экса доставили в ветеринарную больницу, где смогли только констатировать его смерть.

Поминальную церемонию полицейский департамент организовал в храме Успения Греческой православной церкви. Полицейские создали фонд, чтобы собрать деньги на памятник, который установят в честь погибшей на службе собаке.