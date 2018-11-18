В обход санкций. СМИ уличили Нидерланды и Бельгию в продаже груш России

Сельхозпроизводители из Нидерландов и Бельгии в обход санкций завозят груши в Россию через Белоруссию и Литву. Об этом говорится в материале газеты Volkskrant.

— Они маскируют страну происхождения груш путём покупки сертификатов у коррумпированных продовольственных органов, особенно в Африке, — отметили авторы статьи.

Они подчеркнули, что благодаря таким манипуляциям на российские рынки с 2014 года поступило груш сорта Конференция на 240 миллионов евро.

— Каждый год около 70 тысяч тонн голландских и бельгийских груш прибывает в Россию, — заключили авторы.