"Слишком рано". Трамп попросил не торопиться с выводами ЦРУ по делу Хашогджи

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что ещё слишком рано делать выводы по отчётам ЦРУ, в которых говорится, что смерть Джамаля Хашогджи могла быть выгодна наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману. Само разведывательное управление выдаст заключение только через несколько дней, сообщает The Hill.

— Они ещё ничего не оценили. Слишком рано. Это была очень преждевременная информация. У нас будет отчёт во вторник, и он будет максимально полным, — цитирует издание слова президента, который отправился в Калифорнию оценивать ущерб от разрушительного лесного пожара.

Своими высказываниями президент прокомментировал статью в The Washington Post, в которой говорится, что ЦРУ перехватило сообщение брата наследного принца Халида ибн Салмана, пригласившего Хашогджи в консульство Саудовской Аравии в Турции. В сообщении Халид ибн Салман заверил Хашогджи, что ему ничего не угрожает.

Ранее наследного принца Саудитов Мухаммеда ибн Салмана в смерти журналиста Джамаля Хашогджи уже обвинял бывший начальник британской разведки MI-6. Генпрокуратура Саудовской Аравии выступила с заявлением, что наследный принц не причастен к совершённому преступлению.