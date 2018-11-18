В Словении установили мемориальный камень в память о российских военнопленных

В словенском поселении Римске-Топлице прошла торжественная церемония открытия мемориала в память о российских военнопленных, которые находились здесь в годы Первой мировой войны. Об этом сообщило Посольство РФ в Словении на своей странице в "Фейсбуке".

Духовой оркестр общины Лашко исполнил гимны России и Словении. После этого российские дипломаты возложили венок к огромному валуну с мемориальной табличкой.

— В честь 100-летия с начала войны местные жители установили огромный валун с мемориальной табличкой, почтив память солдат, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие прошло на территории словенского курорта Римские Термы, где находится "Русская аллея". Тропа длиной 1224 метра получила своё название в честь российских военнопленных, которые её прокладывали во время Первой мировой войны.