Британский певец Билли Айдол получил американское гражданство

Популярный британский исполнитель Билли Айдол официально стал гражданином США.

It’s a nice day for a naturalization ceremony. Congratulations Billy Idol on becoming a #newUScitizen today in Los Angeles, CA. pic.twitter.com/4s7KXHqoKC — USCIS (@USCIS) November 15, 2018

— Сегодня отличный день для церемонии натурализации. Поздравляем Билли Айдола с тем, что сегодня в Лос-Анджелесе он стал новым гражданином США, — говорится в сообщении службы гражданства и иммиграции США в Twitter.

К сообщению прикреплены фотографии с мероприятия. На одной из них музыкант стоит с поднятой для произнесения клятвы рукой, а уже на следующей — держит в руках документ в момент вручения.

Билли Айдол родился в Англии в 1955 году. Его настоящее имя — Вильям Майкл Альберт Броуд. В Великобритании Айдол запомнился созданием группы Generation X, но после её распада он переехал в США, где начал сольную карьеру. Альбомы Айдола не раз становились "золотыми" и "платиновыми".