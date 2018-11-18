Британский певец Билли Айдол получил американское гражданство

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Британский певец Билли Айдол получил американское гражданство

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Фото © Flickr/ Raph_PH

Популярный британский исполнитель Билли Айдол официально стал гражданином США.

— Сегодня отличный день для церемонии натурализации. Поздравляем Билли Айдола с тем, что сегодня в Лос-Анджелесе он стал новым гражданином США, — говорится в сообщении службы гражданства и иммиграции США в Twitter.

К сообщению прикреплены фотографии с мероприятия. На одной из них музыкант стоит с поднятой для произнесения клятвы рукой, а уже на следующей — держит в руках документ в момент вручения.

Билли Айдол родился в Англии в 1955 году. Его настоящее имя — Вильям Майкл Альберт Броуд. В Великобритании Айдол запомнился созданием группы Generation X, но после её распада он переехал в США, где начал сольную карьеру. Альбомы Айдола не раз становились "золотыми" и "платиновыми".

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