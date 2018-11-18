Собянин рассказал, что строится на месте заброшенных промзон

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все заброшенные московские промзоны — это большой градостроительный резерв.

Приводим в порядок заброшенные промзоны - это большой градостроительный резерв. На месте неработающих предприятий и складов строим объекты метро, жилье, детсады, школы, деловые центры с развитой инфраструктурой. Так вот, с начала этого года в промзонах введено уже 47 объектов. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 17, 2018

По словам Собянина, уже сейчас на месте заброшенных складов и предприятий строятся новые микрорайоны с готовой инфраструктурой, детские сады, школы, объекты метро.

Собянин также отметил, что только с начала 2018 года было введено в эксплуатацию уже 47 объектов.