Собянин рассказал, что строится на месте заброшенных промзон

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Собянин рассказал, что строится на месте заброшенных промзон

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Сергей Собянин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все заброшенные московские промзоны — это большой градостроительный резерв.

По словам Собянина, уже сейчас на месте заброшенных складов и предприятий строятся новые микрорайоны с готовой инфраструктурой, детские сады, школы, объекты метро.

Собянин также отметил, что только с начала 2018 года было введено в эксплуатацию уже 47 объектов.

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