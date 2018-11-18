National Interest поставил Россию, Китай и терроризм в один ряд угроз для ВС США

Комиссия по национальной стратегии обороны США в своём докладе, выпущенном на прошлой неделе, называет недостаточным нынешнее количество американских военнослужащих. Вооружённые силы Штатов не могут противостоять всем возможным угрозам, к которым комиссия причисляет Россию, Китай, Иран, КНДР и международный терроризм.

— У Штатов меньше вооружённых сил, чем в любое время после окончания Второй мировой войны. Проще говоря, США нуждаются в большей силе, чем у них есть сегодня, если Штаты собираются следовать стратегии национальной обороны, пишет военно-аналитическое издание National Interest на основании опубликованного доклада.

Для выполнения принятой в этом году стратегии США требуется 355 кораблей, но они имеют только 286; 386 эскадрилий, но их у страны только 312; 500 000 рядовых, сержантов и офицеров при нынешней численности 476 000 военнослужащих.

Вину эксперты комиссии возложили на недостаточность американского контингента в разных частях света и сокращение оборонного бюджета США, хотя он всё равно остаётся самым большим в мире.