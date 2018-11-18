Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 76 человек

Шериф округа Бьютт Кори Хонеа рассказал во время пресс-конференции, что с 8 ноября в результате пожаров в Калифорнии уже погибло 76 человек, ещё 1276 пропали без вести.

Напомним, в Калифорнии продолжаются пожары, которые признаны самыми разрушительными в истории штата. По информации CNN, огнём уничтожено более 9,8 тысячи домов и более 60 тысяч гектаров леса. Ранее сообщалось о 74 жертвах пожаров и о более чем тысяче пропавших без вести.

Также американский лидер Дональд Трамп, посетивший Калифорнию, сравнил пожары с "полным истреблением", так как спасающиеся от огня люди оставили свои дома и машины.