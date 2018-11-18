Синоптики рассказали, как долго в Москве пролежит выпавший снег

Настоящую снежную зиму в Гидрометцентре ожидают к концу месяца — именно в последних числах ноября в столице образуется устойчивый снежный покров.

Выпавший в Москве в ночь на 18 ноября снег пролежит несколько дней. Об этом рассказал глава отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев, отметив, что с начала новой недели в столице ожидается похолодание — температура будет на два градуса ниже нормы.

Так, 19 ноября столбик термометра может упасть до –5 градусов, причём такая температура продержится всю неделю. При этом осадков синоптики не прогнозируют — ожидается, что в Москве будет солнечно и сухо.

Что же касается настоящей зимней погоды, то её специалисты обещают к концу месяца.

— Устойчивый снежный покров образуется в Москве в конце ноября, — приводит слова Голубева ТАСС.

Накануне в правительстве Москвы сообщили, что спецтехника начала обрабатывать дороги от гололёда.