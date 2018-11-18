Валерий Фокин получил высшую театральную премию Европы

Статуэтку ему вручил первый российский режиссёр, который в 1999 году получил эту награду.

Худруку Александринского театра Валерию Фокину вручили Европейскую театральную премию. Высшую награду за сценическую деятельность народный артист России получил в год 50-летия своей творческой деятельности на сцене театра, которым руководит уже 15 лет.

Статуэтку Фокину вручил народный артист РФ Лев Додин — первый российский режиссёр, который в 1999 году получил Европейскую театральную премию.

— Я воспринимаю эту премию как такую награду и оценку русской режиссёрской школы, — сказал в благодарственной речи режиссёр. — Обещаю вам, что, покуда есть ещё юмор, я буду и дальше стараться делать всё так, чтобы быть интересным.

Валерий Фокин родился 28 февраля 1946 года в Москве. Звание "Народный артист Российской Федерации" он получил в 1996 году. Является также лауреатом Государственной премии РСФСР им. Станиславского (1987) и трёх Государственных премий РФ (2000, 2003, 2011).