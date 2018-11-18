С начала года поездами МЦК воспользовалось более 110 миллионов пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала этого года поезда Московского центрального кольца перевезли уже более 110 миллионов пассажиров.

С начала года #МЦК перевезло больше 110 млн пассажиров. Для сравнения - это почти 75% населения России. pic.twitter.com/4oXqefvbJ9 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 ноября 2018 г.

Всего с начала работы Московского центрального кольца в сентябре 2016 года им воспользовалось 222 миллиона пассажиров. В следующем году интервал движения "Ласточек" на МЦК планируется сократить до четырёх минут в час пик. Открытие наземного "кольца" снизило нагрузку на основные ветки метро на 15 процентов.