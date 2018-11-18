С начала года поездами МЦК воспользовалось более 110 миллионов пассажиров

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С начала года поездами МЦК воспользовалось более 110 миллионов пассажиров

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала этого года поезда Московского центрального кольца перевезли уже более 110 миллионов пассажиров.

Всего с начала работы Московского центрального кольца в сентябре 2016 года им воспользовалось 222 миллиона пассажиров. В следующем году интервал движения "Ласточек" на МЦК планируется сократить до четырёх минут в час пик. Открытие наземного "кольца" снизило нагрузку на основные ветки метро на 15 процентов.

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