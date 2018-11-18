СМИ сообщили об экстренной госпитализации Януковича

Отмечается, что политика доставили в клинику в обездвиженном состоянии с подозрением на серьёзные травмы позвоночника и колена.

Бывший президент Украины Виктор Янукович был экстренно доставлен в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает КП со ссылкой на источники в медучреждении.

По словам собеседника агентства, 16 ноября в клинику доставили в обездвиженном состоянии человека, похожего на экс-президента Украины. Больной поступил с подозрением на серьёзные травмы позвоночника и колена. Предварительно известно, что Янукович пострадал во время игры в теннис на знаменитом подмосковном теннисном корте.

Врач рассказал, что бывшего украинского лидера сопровождали несколько человек, а в блок больницы, где ему оказывалась помощь, ограничили доступ для посетителей. По его словам, после оказания помощи политика перевели в реанимацию, а в скором времени увезли в какую-то частную клинику.

Напомним, Янукович был отстранён с поста президента Украины в результате госпереворота, произошедшего 22 февраля 2014 года. Против политика выдвинули обвинения по трём статьям Уголовного кодекса Незалежной: "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершённых с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны". 19 ноября Янукович должен выступить перед судом с последним словом. Ранее он заявил о готовности это сделать.