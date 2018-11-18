Ушёл на охоту и не вернулся. Найден мёртвым прокурор Баткенской области Киргизии

По подозрению в преступлении задержан сотрудник мэрии. В его машине обнаружили следы крови.

Прокурор Баткенской области Киргизии Анарбай Мамажакыпов найден мёртвым в ночь на 18 ноября на обочине дороги у водохранилища Торт-Куль. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщил начальник пресс-службы УМВД РФ республики Бакыт Сеитов.

По данным портала 24.kg, правоохранитель был убит ударом тупого предмета по голове. Согласно другой версии, Мамажакыпов был избит, а затем застрелен. Отмечается, что он ушёл на охоту и не вернулся.

Подозреваемый в преступлении уже задержан. Им может быть сотрудник управления капитального строительства мэрии города Баткен. При задержании мужчина был пьян, а в его машине нашли следы крови. Предварительно известно, что накануне убийства чиновник ходил с прокурором на охоту.