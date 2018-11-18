Отряд кораблей ВМФ России во главе с крейсером "Варяг" прибыл в Бруней

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Отряд кораблей ВМФ России во главе с крейсером "Варяг" прибыл в Бруней

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Ккрейсер "Варяг". Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В рамках визита российские моряки проведут товарищеские матчи по футболу и волейболу с хозяевами.

Ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и танкер "Борис Бутома", входящие в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), зашли в брунейский порт Муара. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

— Отряд ... в соответствии с планом дальнего похода совершил деловой заход в порт Муара, — рассказал он журналистам.

Воскресенский отметил, что командование отряда кораблей планирует нанести визит вежливости администрации Муары. Также состоятся товарищеские матчи по футболу и волейболу между моряками России и Брунея. Хозяева обещали гостям из РФ обширную культурную программу. Ожидается, что визит завершится 23 ноября.

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