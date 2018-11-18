Двоих пострадавших в аварии с поездом и автобусом доставили в Саратов

Врачи приняли решение транспортировать в областной центр водителя автобуса и его помощника.

Двое пострадавших при столкновении поезда и автобуса доставлены в Саратов в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

— Оба пострадавших доставлены в Саратов. Их состояние тяжёлое, — рассказали в пресс-службе.

Врачи приняли решение перевезти в областной центр водителя автобуса и его помощника.

Напомним, в Саратовской области произошло столкновение поезда и рейсового автобуса, при котором погибло пять человек.