Медведев выразил соболезнования в связи с последствиями пожаров в Калифорнии

По последним данным, жертвами стихии стали уже 79 человек. Число пропавших без вести возросло до 1276.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе короткой беседы с вице-премьером США Майком Пенсом на полях саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее выразил соболезнования родным погибших в результате пожаров в Калифорнии, а также пострадавшим от стихии. Пенс поблагодарил за предложение оказать помощь в борьбе с пожарами.

Напомним, в Калифорнии всё ещё бушуют пожары, которые признаны самыми разрушительными в истории штата. По информации CNN, в настоящий момент уничтожено более 9,8 тысячи домов и свыше 60 тысяч гектаров леса. В округе Бьютт на севере число погибших возросло до 76 человек, всего в штате погибло 79 жителей. Как ранее писал Лайф, количество пропавших без вести возросло до 1276 человек.

Ранее сообщалось, что бушующий пожар уничтожил дома певицы Майли Сайрус и актёра Джерарда Батлера.