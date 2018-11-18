Рейтинг Макрона установил новый антирекорд

Согласно опросу, политик лишился одобрения ещё 4% французов после мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снова упал, обновив прошлый антирекорд. Теперь деятельность политика поддерживает всего 25% граждан. Результаты ежемесячного соцопроса приводит Journal du Dimanche.

Издание отмечает, что французский лидер пытался поднять свою популярность пышными праздничными мероприятиями в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако после них Макрон потерял поддержку ещё 4% французов. Главным образом из-за "жёлтых жилетов" — активистов, которые устроили демонстрацию против роста цен на бензин.

Согласно опросу, ощутимо упал и рейтинг премьер-министра Эдуара Филиппа — на 7%. Сейчас деятельность главы французского правительства поддерживает 34% граждан.

Газета отмечает, что, несмотря на свой новый антирекорд, показатели Макрона не упали до самого низкого президентского рейтинга в истории страны. Он принадлежит Франсуа Олланду. В 2013 году его деятельность на посту президента Франции одобряли всего 20% граждан.