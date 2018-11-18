Нейросеть научили подделывать отпечатки пальцев

Создатели уверяют, что новая система будет использоваться для улучшения идентификации пользователей.

Американские разработчики представили новый алгоритм под названием Deep MasterPrints. Он создаёт изображения универсальных отпечатков пальцев, подходящих под фрагменты отпечатков пальцев реальных людей. Краткий вариант статьи учёных опубликован на arXiv.org.

Авторы использовали биометрические данные более пяти тысяч человек. После успешного создания изображения алгоритм ищет скрытые переменные, использованные генератором, для выбора наиболее универсального отпечатка — такого, который подойдёт для наибольшего количества отпечатков из обучающей выборки.

При проверке разработанного метода учёные выяснили, что одно изображение отпечатка совпадает примерно с 76,67 процента всей выборки.

Исследователи уверяют, что полученная система будет использоваться для улучшения алгоритмов идентификации пользователей по биометрическим данным. Хотя она также может пригодиться для улучшения синтезированных отпечатков пальцев.

Нужно отметить, что отпечатки пальцев всё шире используются в быту. К примеру, WhatsApp вскоре научат по ним запоминать пользователя.