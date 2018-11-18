Скончался пострадавший в результате ЧП с плавдоком в Мурманске

Ранее сообщалось, что в результате аварии пропал без вести один человек, четверо пострадали.

Минувшей ночью скончался мужчина, тяжело пострадавший в результате ЧП с затоплением плавдока в Мурманске. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

— Сегодня ночью после резкого ухудшения состояния скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент, — говорится в сообщении. — Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое.

Напомним, плавучий док затонул 30 октября при выходе из него тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". При ЧП один человек пропал без вести, четверо пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Подробнее об аварии — в материале Лайфа.