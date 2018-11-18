СМИ: Чемпион мира по рукопашному бою застрелил офицера Росгвардии в Махачкале

Инцидент произошёл в ночном клубе, когда между выпившими молодыми людьми начался конфликт.

В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил офицера Росгвардии, сообщает "МК".

Как отмечается, в ночном клубе Best в Махачкале произошёл конфликт между молодыми людьми, находившимися в алкогольном опьянении. В результате перепалки один мужчина достал пистолет и открыл огонь по двоим оппонентам, в результате чего один из них погиб и один получил ранения.

Пострадавшего доставили в Республиканский ортопедо-травматологический центр. Погибшим оказался офицер Росгвардии, который пришёл в клуб отдохнуть и находился не при исполнении. Стрелявшим оказался чемпион мира по рукопашному бою, его имя не сообщается.

В настоящее время факт инцидента официально не подтверждён.