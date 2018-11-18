Вратарь из Иордании всю жизнь пропускал нелепые голы. А теперь забил сам — видео

Товарищеский матч сборных Иордании и Индии начался с редкого для футбола гола, автором которого стал вратарь Амер Шафи.

Эпизод произошёл в первом тайме игры. Индийский голкипер решил ударом со штрафного проверить своего коллегу, однако сам не успел вернуться в ворота и был наказан иорданцем, который выбил мяч из рук и в итоге забил гол.

В итоге Иордания одержала победу со счётом 2:1.

Вообще же Амер Шафи — уникальный голкипер даже по меркам мирового футбола. Играя за "Аль-Вехдат", он умудрялся забивать какие-то невероятные голы, но в свои ворота.

Или, например, мог поразить свои ворота после рикошета от штанги.

При этом, согласно Википедии на арабском языке, гол в матче с Индией — не первый в карьере: до этого Шафи забивал за "Аль-Вехдат". Снизу не его гол, а его партнёра, но в 2014 году он был признан одним из лучших во всём мире.

Амеру Шафи уже 36 лет, в профессиональном футболе он с 1999 года, а за сборную играет с 2002-го.