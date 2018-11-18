Появилось видео визита Путина в Псково-Печерский монастырь

Главу государства сопровождал наместник обители — митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Опубликовано видео визита президента России Владимира Путина в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Глава государства посетил один из крупнейших мужских монастырей нашей страны 17 ноября — спустя 18 лет после прошлого визита в 2000 году.

На кадрах, которые расспространила пресс-служба президента РФ, видно, что глава государства осмотрел территорию, посетил храм и пещеры, послушал колокола. Его сопровождал наместник монастыря — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Годом основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря считается 1473 год. Обитель находится в 50 километрах от Пскова. Согласно летописи, главная святыня монастыря — Богом зданные пещеры — была обнаружена местным крестьянином Иваном Дементьевым. Когда он рубил лес, под корнями одного из поваленных деревьев Дементьеву открылся вход в помещение. Считается, что первыми обитателями пещер были монахи Киево-Печерской обители, которые бежали от монголо-татар.

Как писал Лайф, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о визите Владимира Путина в Псково-Печерский монастырь.