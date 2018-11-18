"Ильюшин" может ускорить производство военно-транспортных самолётов

На предприятии рассказали о планах по автоматизации станции стыковки отсеков фюзеляжа и сборки планера.

Авиационный комплекс имени Ильюшина намерен ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную поточную линию сборки, которая позволит ускорить производство военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

— Серийный запуск поточной линии бесстапельной сборки самолётов запланирован в 2019 году, но в опытную эксплуатацию планируем ввести уже в этом году, — пояснил собеседник агентства.

Поточная линия окончательной сборки военных транспортников Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А состоит из нескольких станций, которые обеспечивают полную сборку самолётов. Как отметил представитель авиационного комплекса, ускорить процесс планируется за счёт автоматизации одной из основных станций — стыковки отсеков фюзеляжа и сборки планера.